Зинченко стал героем пародии на клип Майкла Джексона
Манчестер Сити нашел применение для украинского футболиста.
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко вновь продемонстрировал свои танцевальные способности.
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"Горожане" подготовили специальное видео к Хэллоуину, в котором украинец спародировал легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона. Зинченко пытался повторить движения Джексона из клипа Триллер.
Оцените сами, насколько хорошо у Александра получилась его пародия:
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Александр Зинченко вновь оставлся вне заявки Манчестер Сити на матч чемпионата Англии.
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