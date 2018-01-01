Зинченко стал героем пародии на клип Майкла Джексона

Манчестер Сити нашел применение для украинского футболиста.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко вновь продемонстрировал свои танцевальные способности.

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"Горожане" подготовили специальное видео к Хэллоуину, в котором украинец спародировал легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона. Зинченко пытался повторить движения Джексона из клипа Триллер.

Оцените сами, насколько хорошо у Александра получилась его пародия:

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Александр Зинченко вновь оставлся вне заявки Манчестер Сити на матч чемпионата Англии.

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