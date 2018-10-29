Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матич заступился за партнера по команде

Комментариев: 0
Серб поддержал одноклубника.
Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
eurosport.co.uk

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич поддержал своего партнера по команде Антони Марсьяля.

Читай также: Моуринью не уверен в том, что Де Хеа останется в МЮ

“Антони - прекрасный футболист, и он должен поверить в это. Марсьяль может стать одним из лучших игроков АПЛ. Иногда мне кажется, что он сам не понимает, насколько хорош. У него есть все, что нужно игроку Манчестер Юнайтед. Если бы я умел так обращаться с мячом и был бы таким быстрым, то я бы никому не давал пас.

Если мы будем показывать хорошие результаты, то Марсьяль может стать очень важным для нас игроком“, - цитирует Матича Goal.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед запретил Погба рассказывать о взаимоотношениях с Моуринью.

Поделись:
Теги: футбол, Неманья Матич, Антони Марсьяль, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Goal

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь