Матич заступился за партнера по команде

Серб поддержал одноклубника.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич поддержал своего партнера по команде Антони Марсьяля.

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“Антони - прекрасный футболист, и он должен поверить в это. Марсьяль может стать одним из лучших игроков АПЛ. Иногда мне кажется, что он сам не понимает, насколько хорош. У него есть все, что нужно игроку Манчестер Юнайтед. Если бы я умел так обращаться с мячом и был бы таким быстрым, то я бы никому не давал пас.

Если мы будем показывать хорошие результаты, то Марсьяль может стать очень важным для нас игроком“, - цитирует Матича Goal.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед запретил Погба рассказывать о взаимоотношениях с Моуринью.