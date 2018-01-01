Футболист Ман Сити посвятил гол погибшему владельцу Лестера

Марез ранее выступал за "лисов".

Матч 10-го тура Английской Премьер Лиги между Тоттнхэмом и Манчестер Сити завершился минимальной победой “горожан“ 0:1.

Победу команде принес единственный гол бывшего игрока Лестера Рияда Мареза. После збитого мяча он поднял руки в небесам. Этот гол адресовался погибшему владельцу Лестера Вичаю Сриваддханапрбахе.

“Он был для меня особенным. Он был мне как отец. Мне очень грустно. Он был хорошим человеком с большим сердцем. Поэтому, когда я забил гол, я поднял руки к небу и посвятил этот мяч эму, он много сделал для меня и для Лестера“, - цитирует футболиста Skysports.

Ранее, Лестер попрощался с погибшим владельцем клуба у мемориала, организованного фанатами.