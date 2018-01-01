Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболист Ман Сити посвятил гол погибшему владельцу Лестера

Комментариев: 0
Марез ранее выступал за "лисов".
Риад Марез
Риад Марез
Getty Images

Матч 10-го тура Английской Премьер Лиги между Тоттнхэмом и Манчестер Сити завершился минимальной победой “горожан“ 0:1.

Победу команде принес единственный гол бывшего игрока Лестера Рияда Мареза. После збитого мяча он поднял руки в небесам. Этот гол адресовался погибшему владельцу Лестера Вичаю Сриваддханапрбахе.

“Он был для меня особенным. Он был мне как отец. Мне очень грустно. Он был хорошим человеком с большим сердцем. Поэтому, когда я забил гол, я поднял руки к небу и посвятил этот мяч эму, он много сделал для меня и для Лестера“, - цитирует футболиста Skysports.

Ранее, Лестер попрощался с погибшим владельцем клуба у мемориала, организованного фанатами.

Поделись:
Теги: футбол, Лестер, АПЛ, Рияд Марез
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: skysports.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь