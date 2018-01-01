Зинченко вновь не попал в заявку Манчестер Сити на матч АПЛ

Александр Зинченко оказался вне заявки "горожан" на матч с Тоттенхэмом.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку команды на матч 10-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма.

Заявка "горожан" на этот поединок выглядит следующим образом:

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Отметим, что в последний раз Зинченко играл за Манчестер Сити 29 сентября в матче против Брайтона. Всего в текущем сезоне АПЛ 21-летний украинец сыграл за клуб всего лишь в одном матче.

На данный момент Тоттенхэм и Манчестер Сити отыграли первый тайм. "Горожане" ведут в игре со счетом 1:0 - на 6-й минуте встречи гол забил Рияд Марез.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко может перейти в Фенербахче.

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