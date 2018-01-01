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Лестер попрощался с погибшим владельцем клуба у мемориала, организованного фанатами

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В Англии прошло прощание с владельцем Лестера, который погиб во время крушения вертолета.
Лестер попрощался с погибшим владельцем клуба
Лестер попрощался с погибшим владельцем клуба
Getty Images

Болельщики Лестер Сити организовали мемориал памяти Вишая Шривадданапрабха - владельца клуба, который трагически погиб во время крушения вертолета.

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Мемориал посетили игроки Лестера, которые попрощались с владельцем клуба, который за последние 8 лет сделал для команды многое.

Также около фотографии Вишая возложили цветы его родственники - супруга и сын.

Сотни фанатов пришли к стадиону Кинг Пауэр, чтобы проститься с владельцем "лис".

Напомним, трагедия произошла в субботу, 27-го октября, после матча чемпионата Англии между Лестером и Вест Хэмом.

Сообщалось, что киевское Динамо выразило Лестеру свою поддержку.

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Теги: Лестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трагедия, смерть
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