Фабрегас вернется в Арсенал?

Полузащитник Челси намекнул на возможное возвращение в состав "канониров".

Испанский футболист Сеск Фабрегас заявил, что не против снова одеть футболку Арсенала.

“Арсенал навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду этот клуб, так почему бы и не вернуться. Я все еще хорошо себя чувствую. Это мой 16 год на высоком уровне. Никогда не знаешь, что будет дальше“, - цитирует Фабрегаса Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Фабрегас попал в Книгу рекордов Гинесса.