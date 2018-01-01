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Фабрегас вернется в Арсенал?

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Полузащитник Челси намекнул на возможное возвращение в состав "канониров".
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Getty Images

Испанский футболист Сеск Фабрегас заявил, что не против снова одеть футболку Арсенала.

“Арсенал навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду этот клуб, так почему бы и не вернуться. Я все еще хорошо себя чувствую. Это мой 16 год на высоком уровне. Никогда не знаешь, что будет дальше“, - цитирует Фабрегаса Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Фабрегас попал в Книгу рекордов Гинесса.

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Теги: футбол, Сеск Фабрегас, Арсенал, Челси, АПЛ
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Источник: Daily Mail

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