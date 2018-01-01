Лестер подтвердил, что владелец клуба погиб при крушении вертолета

Футбольный клуб Лестер выпустил официальное заявление относительно крушения вертолета.

Лестер выступил с заявлением, подтвердив, что владелец клуба Вичай Сривадханапрабхи погиб во время крушения вертолета.

"С огромным сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что Вичай Сривадханапрабха – президент клуба, погиб в субботу вечером, во время крушения вертолета. Никто из находившихся пяти человек на борту вертолета не сумел выжить".

"Мыслями все в клубе сейчас вместе с семьей Сривадханапрабха и семьями тех, кто находился на борту во время этой трагедии, утрату от которой нельзя описать словами".

"Лестер, как и его семья, будет оплакивать уход из жизни президента клуба. Мы поддержим развитие клуба так, как это видел он".

"Сотрудники клуба тронуты поддержкой со стороны футбольной общественности в такой тяжелый момент", — гласит заявление на официальном сайте Лестер Сити.