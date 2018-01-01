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Лестер отменил тренировку и попросил перенести ближайший матч из-за крушения вертолета

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При этом, руководство клуба не подтверждает информацию о гибели владельца.
Лестер отменил тренировку из-за крушения вертолета владельца клуба
Лестер отменил тренировку из-за крушения вертолета владельца клуба
twitter.com/FittNomad

Лестер Сити отменил тренировку команды из-за крушения вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

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По информации Daily Mail, игрокам команды разрешили не приезжать на облегченную тренировку, которая должна была состояться сегодня. Кроме того, клуб попросил перенести матч Кубка английской лиги против Саутгемтона, который должен состояться во вторник, 30-го октября.

Отмечается, что женская команда “лис“ также перенесла ближайший матч с Манчестер Юнайтед.

Напомним, вертолет владельца Лестера потерпел крушение возле стадиона Кинг Пауэр из-за отказа хвостового винта.

По информации СМИ, на борту вертолета было четыре человека, однако клуб на данный момент не подтвердил и не опровергнул данные о смерти владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

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Теги: Лестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, АПЛ, вне игры, трагедия, авария
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