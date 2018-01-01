Манчестер Юнайтед запретил Погба рассказывать о взаимоотношениях с Моуринью

Французский футболист не имеет права разглашать информацию об отношениях с главным тренером команды.

Руководство Манчестер Юнайтед запретило французскому полузащитнику клуба Полю Погба давать комментарии относительно его взаимоотношений с наставником команды Жозе Моуринью. Об этом рассказал сам футболист.

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“Я не могу говорить о своих отношениях с Моуринью, мне не разрешают давать какие-либо комментарии. Я бы хотел высказать свою точку зрения, но не имею на это права. Мне запретили“, - цитирует Погба Mirror.

Отметим, что в текущем сезоне Погба провел 9 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Напомним, полузащитник “красных дьяволов“ Поль Погба публично раскритиковал Жозе Моуринью, после чего его лишили капитанской повязки и не выпустили на матч Кубка английской лиги с Дерби Каунти.

Португальский специалист утверждал, что у них с Погба нет никаких проблем, однако позже появилось видео с тренировки Манчестер Юнайтед, которое доказывает обратное.

Отмечалось, что игроки английского клуба разделились на два лагеря из-за конфликта Погба и Моуринью.

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