Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Четыре человека погибли во время крушения вертолета после матча АПЛ - СМИ

Комментариев: 0
По информации СМИ, в вертолете находился владелец Лестера с дочерью и два пилота.
В разбившемся вертолете было четыре человека - СМИ
В разбившемся вертолете было четыре человека - СМИ
twitter.com/DaviddeCorran

Спустя час после матча Лестер Сити - Вест Хэм в рамках 10-го тура чемпионата Англии произошел ужасный инцидент - вертолет владельца “лис“ упал на парковку около стадиона Кинг Пауэр. Причиной крушения стал отказ хвостового винта вертолета.

Читай также: Во время гонок в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу

По информации BBC и Sky Sport Italia, на борту находились четыре человека - владелец Лестера Вишая Шривадданапрабхи со своей дочерью, а также два пилота. При этом клуб официально не подтвердил, но и не опровергнул заявления СМИ.

Отметим, что на утро после аварии болельщики начали приносить цветы к месту трагедии, о чем сообщает журналист Давидде Корран на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что перед матчем Рома - ЦСКА в римском метро произошла поломка эскалатора, в результате которой пострадало около 30 человек, в том числе и украинцы.

Отметим, что глава МВД Италии обвинил в случившейся аварии пьяных российских болельщиков.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Лестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, вертолет, авария, крушение
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь