Четыре человека погибли во время крушения вертолета после матча АПЛ - СМИ
Спустя час после матча Лестер Сити - Вест Хэм в рамках 10-го тура чемпионата Англии произошел ужасный инцидент - вертолет владельца “лис“ упал на парковку около стадиона Кинг Пауэр. Причиной крушения стал отказ хвостового винта вертолета.
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По информации BBC и Sky Sport Italia, на борту находились четыре человека - владелец Лестера Вишая Шривадданапрабхи со своей дочерью, а также два пилота. При этом клуб официально не подтвердил, но и не опровергнул заявления СМИ.
Отметим, что на утро после аварии болельщики начали приносить цветы к месту трагедии, о чем сообщает журналист Давидде Корран на своей страничке в Twitter.
The scene at King Power stadium. Police have cordoned off the area around the stadium and crash site as the investigation continues as a procession of people stop by to lay flowers. pic.twitter.com/QHWyKpK6bs— Davidde Corran (@DaviddeCorran) 28 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что перед матчем Рома - ЦСКА в римском метро произошла поломка эскалатора, в результате которой пострадало около 30 человек, в том числе и украинцы.
Отметим, что глава МВД Италии обвинил в случившейся аварии пьяных российских болельщиков.
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