Спустя час после матча Лестер Сити - Вест Хэм в рамках 10-го тура чемпионата Англии произошел ужасный инцидент - вертолет владельца “лис“ упал на парковку около стадиона Кинг Пауэр. Причиной крушения стал отказ хвостового винта вертолета.

Читай также: Во время гонок в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу

По информации BBC и Sky Sport Italia, на борту находились четыре человека - владелец Лестера Вишая Шривадданапрабхи со своей дочерью, а также два пилота. При этом клуб официально не подтвердил, но и не опровергнул заявления СМИ.

Отметим, что на утро после аварии болельщики начали приносить цветы к месту трагедии, о чем сообщает журналист Давидде Корран на своей страничке в Twitter.

The scene at King Power stadium. Police have cordoned off the area around the stadium and crash site as the investigation continues as a procession of people stop by to lay flowers. pic.twitter.com/QHWyKpK6bs