Стала известна причина крушения вертолета владельца Лестера
В Англии после матча 10-го тура АПЛ между Лестер Сити и Вест Хэмом произошла трагедия - вертолет владельца "лис" Вишая Шривадданапрабхи разбился на парковке у стадиона Кинг Пауэр.
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Как сообщает BBC, причиной крушения вертолета стал отказ хвостового винта, в результате чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси и упал на землю.
Британские СМИ утверждают, что на борту находился сам президент Лестера, однако клуб на данный момент не подтвердил эту информацию.
"Мы помогаем полиции и экстренным службам в борьбе с крупным инцидентом возле стадиона Кинг Пауэр. Клуб выпустит более полное заявление, как только будет получена дополнительная информация", - заявила пресс-служба Лестера.
A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”— Leicester City (@LCFC) 27 октября 2018 г.
Шриваддханапрабха купил Лестер в 2010 году, а в сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. По итогам 10-ти туров текущего сезона "лисы" занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.
Ранее сообщалось, что во время гонок в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу.
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