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Стала известна причина крушения вертолета владельца Лестера

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У вертолета отказал хвостовой винт.
Вертолет упал на парковку у стадиона Кинг Пауэр
Вертолет упал на парковку у стадиона Кинг Пауэр
Getty Images

В Англии после матча 10-го тура АПЛ между Лестер Сити и Вест Хэмом произошла трагедия - вертолет владельца "лис" Вишая Шривадданапрабхи разбился на парковке у стадиона Кинг Пауэр.

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Как сообщает BBC, причиной крушения вертолета стал отказ хвостового винта, в результате чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси и упал на землю.

Британские СМИ утверждают, что на борту находился сам президент Лестера, однако клуб на данный момент не подтвердил эту информацию.

"Мы помогаем полиции и экстренным службам в борьбе с крупным инцидентом возле стадиона Кинг Пауэр. Клуб выпустит более полное заявление, как только будет получена дополнительная информация", - заявила пресс-служба Лестера.

Шриваддханапрабха купил Лестер в 2010 году, а в сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. По итогам 10-ти туров текущего сезона "лисы" занимают 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков.

Ранее сообщалось, что во время гонок в Кривом Роге автомобиль влетел в толпу.

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Теги: Лестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, авария, вертолет, крушение
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