В Англии после матча 10-го тура АПЛ между Лестер Сити и Вест Хэмом произошла трагедия - вертолет владельца "лис" Вишая Шривадданапрабхи разбился на парковке у стадиона Кинг Пауэр.

Как сообщает BBC, причиной крушения вертолета стал отказ хвостового винта, в результате чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси и упал на землю.

Британские СМИ утверждают, что на борту находился сам президент Лестера, однако клуб на данный момент не подтвердил эту информацию.

"Мы помогаем полиции и экстренным службам в борьбе с крупным инцидентом возле стадиона Кинг Пауэр. Клуб выпустит более полное заявление, как только будет получена дополнительная информация", - заявила пресс-служба Лестера.

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”