Вертолет владельца Лестера упал на парковке возле стадиона после матча

Вертолет владельца Лестера Вишая Шривадданапрабхи разбился на парковку у стадиона Кинг Пауэр после матча 10-го тура АПЛ Лестер - Вест Хэм.

Сообщается, что вертолет взлетел после матча, но вскоре упал на парковке, потеряв управление. На месте происшествия начался пожар, прибыли спасатели и медики.

О пассажирах, находящихся в вертолете информации пока нет.

Helicopter belonging to Leicester City owner Vichai Srivaddhanaprabha has crashed outside King Power Stadium.



Our thoughts are with everyone at this stage and we hope no one is seriously hurt 🙏 pic.twitter.com/cmZr8JFYlZ