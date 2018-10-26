Моуринью не уверен в том, что Де Хеа останется в МЮ

Красные дьяволы могут потерять своего голкипера.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал слухи по поводу возможного ухода из клуба вратаря Давида Де Хеа.

“Я не уверен в том, что он продлит контракт. Только Давид и его представители могут ответить на этот вопрос. Посмотрим.

Я могу только повторить то, что и так все знают: он очень важен для клуба. Если мы хотим становиться сильнее, то должны сохранить его“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что шесть игроков МЮ готовы покинуть клуб из-за конфликта с Моуринью.