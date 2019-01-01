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Моуринью не уверен, что Де Хеа останется в МЮ

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Красные дьяволы могут потерять своего голкипера.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
goal.com

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал слухи по поводу возможного ухода из клуба вратаря Давида Де Хеа.

“Я не уверен в том, что он продлит контракт. Только Давид и его представители могут ответить на этот вопрос. Посмотрим.

Я могу только повторить то, что и так все знают: он очень важен для клуба. Если мы хотим становиться сильнее, то должны сохранить его“, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что шесть игроков МЮ готовы покинуть клуб из-за конфликта с Моуринью.

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Теги: футбол, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью, Давид Де Хеа
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Источник: skysports.com

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