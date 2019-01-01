Санчес потерял место в основном составе МЮ и теперь хочет уйти в ПСЖ - Mirror

Самый высокооплачиваемый игрок Манчестер Юнайтед планирует покинуть команду этой зимой.

Чилийский игрок Манчестер Юнайтед Алексис Санчес планирует в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку.

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Как сообщает Mirror, 29-летний футболист недоволен критикой наставника команды Жозе Моуринью и тем, что он потерял место в стартовом составе "красных дьяволов". Санчес рассчитывает перейти в ПСЖ, однако сложностью может стать высокая зарплата игрока.

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В МЮ Санчес получает 350 тысяч фунтов в неделю (около 462,5 тысяч долларов) и является самым высокооплачиваемым игроком команды, однако в парижском клубе чилиец рассчитывает зарабатывать порядка 500 тысяч фунтов в неделю (около 640,4 тысяч долларов).

Отмечается, что у Санчеса есть предложения от клубов из Серии А и испанской Примеры.

Напомним, полузащитник Алексис Санчес стал игроком Манчестер Юнайтед в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна, который отправился в Арсенал.

Сообщалось, что наставник “красных дьяволов“ Жозе Моуринью готов продать чилийца, если клуб получит выгодное предложение.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Санчес попал в список главных разочарований по версии издания Marca, а легендарный экс-футболист Джейми Каррагер считает, что Санчес рискует стать вторым Торресом.

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