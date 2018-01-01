Пеллегрини: Ярмоленко важен для нас
Главный тренер Вест-Хэма прокомментировал травму украинского форварда.
Главный тренер Вест-Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о состоянии клуба на данный момент.
“Мы очень расстроены травмой Андрея Ярмоленко, потому что он очень важен для нас. Мы подписали его летом, чтобы команда была техничной.
Кроме того, Лансини и Уилшир тоже выбыли на долгий срок, поэтому мы сейчас находимся в очень сложной ситуации“, - цитирует Пеллегрини Sky Sports.
Напомним, украинец травмировалася в матче против Тоттенхэма, и уже перенес операцию.
Ранее, Ярмоленко на английском поблагодарил фанатов за поддержку.
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