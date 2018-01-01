Гвардиола: Я останусь манкунианцем на всю жизнь

Наставник Манчестер Сити признался, что в Англии может работать лишь с одним клубом.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что он не останется в Англии после ухода от “горожан“.

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“Титулы, которые я завоевываю вместе с командой, очень важны, ведь они помогают работать, сохраняя страсть и мотивацию.

Я останусь манкунианцем на всю жизнь. Я - фанат Манчестер Сити, и я никогда не смогу возглавить другой английский клуб, потому что я чувствую любовь здешних людей“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что его подопечные не готовы выиграть Лигу чемпионов.

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