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Ярмоленко на английском поблагодарил фанатов за поддержку

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Андрей Ярмоленко обратился к своим поклонникам при помощи Instagram.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
instagram.com/westham/

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал слова благодарности за поддержку, которую он получил после того, как травмировался в матче 9-го тура чемпионата Англии.

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Футболист записал видеообращение на английском языке и опубликовал его на своей страничке в Instagram.

"Всем привет. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Я очень ценю это", - сказал Ярмоленко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey)

Напомним, полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму ахилла 20 октября в матче против Тоттенхэма. Украинцу уже сделали операцию, и, по прогнозам, он пропустит около шести месяцев.

Отметим, что президент Вест Хэма Дэвид Голд поддержал хавбека.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, видео, травма
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