Ярмоленко на английском поблагодарил фанатов за поддержку
Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал слова благодарности за поддержку, которую он получил после того, как травмировался в матче 9-го тура чемпионата Англии.
Читай также: Боруссия Д поздравила Ярмоленко с днем рождения
Футболист записал видеообращение на английском языке и опубликовал его на своей страничке в Instagram.
"Всем привет. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Я очень ценю это", - сказал Ярмоленко.
Напомним, полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму ахилла 20 октября в матче против Тоттенхэма. Украинцу уже сделали операцию, и, по прогнозам, он пропустит около шести месяцев.
Отметим, что президент Вест Хэма Дэвид Голд поддержал хавбека.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил