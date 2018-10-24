Ярмоленко на английском поблагодарил фанатов за поддержку

Андрей Ярмоленко обратился к своим поклонникам при помощи Instagram.

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал слова благодарности за поддержку, которую он получил после того, как травмировался в матче 9-го тура чемпионата Англии.

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Футболист записал видеообращение на английском языке и опубликовал его на своей страничке в Instagram.

"Всем привет. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Я очень ценю это", - сказал Ярмоленко.

Напомним, полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму ахилла 20 октября в матче против Тоттенхэма. Украинцу уже сделали операцию, и, по прогнозам, он пропустит около шести месяцев.

Отметим, что президент Вест Хэма Дэвид Голд поддержал хавбека.

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