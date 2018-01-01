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Юбилейный гол: Салах забил свой 50-й гол за Ливерпуль

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Мохамед Салах отличился в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды.
Мохамед Салах дважды поразил ворота Црвены Звезды
Мохамед Салах дважды поразил ворота Црвены Звезды
Getty Images

Ливерпуль разгромил Црвену Звезду со счетом 4:0 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В этом матче дважды отличился лидер "красных" Мохамед Салах - на 45-й и 51-й (с пенальти) минутах встречи. Благодаря этому египтянин достигнул отметки в 50 голов за английский клуб.

Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года и за это время провел 65 матчей во всех турнирах.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ливерпуль - Црвена Звезда.

Напомним, форвард Ливерпуля Мохамед Салах попал в список претендентов на Золотой мяч-2018.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, Лига Чемпионов, футбол, гол
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Источник: СПОРТ bigmir)net

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