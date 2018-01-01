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Официально: Алонсо продолжил контракт с Челси до 2023 года

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Испанец останется в Англии еще на минимум 5 лет.
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо
Getty Images

Защитник Челси Маркос Алонсо принял решение продлить свой контракт еще на 5 лет - до 2023 года, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

“Я счастлив остаться здесь. Я провел хорошие два сезона в одном из лучших клубов мира“, - сказал Алонсо.

Напомним, Маркос Алонсо перешел в Челси из итальянской Фиорентины в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет заменить Пике на Маркоса Алонсо.

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Теги: футбол, АПЛ, Маркос Алонсо, Челси
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Источник: www.chelseafc.com

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