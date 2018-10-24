Президент Вест Хэма: Мы все поддерживаем Ярмоленко в это сложное время

Дэвид Голд пожелал Андрею Ярмоленко скорейшего выздоровления.

Президент Вест Хэма Дэвид Голд написал слова поддержки украинскому полузащитнику команды Андрею Ярмоленко, который из-за тяжелой травмы выбыл из игры на длительный срок.

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“Андрей Ярмоленко перенес операцию на ахилловом сухожилии и, по предварительным оценкам, он пропустит шесть месяцев.

Я лично поставлю его в известность о том, что мы все поддерживаем его в это сложное время и желаем ему скорейшего выздоровления“, - написал Голд на своей страничке в Twitter.

Andriy Yarmolenko’s has undergone surgery to repair a damaged Achilles tendon and is expected to be sidelined for around six months.

I will personally let him know that we will all support him through this difficult time and we all wish him a speedy recovery. dg @Yarmolenko_9 pic.twitter.com/cUfp9Rpwji — David Gold (@davidgold) 22 октября 2018 г.

Напомним, полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму в матче 9-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Украинцу сделали операцию в Лондоне.

Позже Вест Хэм сообщил, что Ярмоленко пропустит около шести месяцев.

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