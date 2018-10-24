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Президент Вест Хэма: Мы все поддерживаем Ярмоленко в это сложное время

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Дэвид Голд пожелал Андрею Ярмоленко скорейшего выздоровления.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
instagram.com/westham/

Президент Вест Хэма Дэвид Голд написал слова поддержки украинскому полузащитнику команды Андрею Ярмоленко, который из-за тяжелой травмы выбыл из игры на длительный срок.

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“Андрей Ярмоленко перенес операцию на ахилловом сухожилии и, по предварительным оценкам, он пропустит шесть месяцев.

Я лично поставлю его в известность о том, что мы все поддерживаем его в это сложное время и желаем ему скорейшего выздоровления“, - написал Голд на своей страничке в Twitter.

Напомним, полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму в матче 9-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Украинцу сделали операцию в Лондоне.

Позже Вест Хэм сообщил, что Ярмоленко пропустит около шести месяцев.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, травма
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Комментариев (1)
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FuckUkr    24.10.2018, 15:22
Оценка:  0
FuckUkr
ох уж эти проблемы миллионеров
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