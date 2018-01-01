Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вест Хэм: Ярмо, мы знаем, что ты вернешься еще сильнее

Комментариев: 0
Клуб Андрея Ярмоленко поздравил его с днем рождения.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Английский Вест Хэм Юнайтед поддержал Андрея Ярмоленко после перенесенной операции на ахилле и поздравил его с днем рождения.

“Мы думаем о тебе в твой день рождения, Ярмо. Мы знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо“, - написано на официальной странице лондонцев в Twitter.

Ранее украинца поздравил его бывший клуб - Боруссия Дортмунд.

Поделись:
Теги: футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: https:

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь