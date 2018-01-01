Вест Хэм: Ярмо, мы знаем, что ты вернешься еще сильнее
Клуб Андрея Ярмоленко поздравил его с днем рождения.
Английский Вест Хэм Юнайтед поддержал Андрея Ярмоленко после перенесенной операции на ахилле и поздравил его с днем рождения.
We're all thinking of you on your birthday, Yarmo. We know you'll come back stronger than ever! pic.twitter.com/aPKUQHSTb0— West Ham United (@WestHamUtd) 23 октября 2018 г.
“Мы думаем о тебе в твой день рождения, Ярмо. Мы знаем, что ты вернешься сильнее, чем когда-либо“, - написано на официальной странице лондонцев в Twitter.
Ранее украинца поздравил его бывший клуб - Боруссия Дортмунд.
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