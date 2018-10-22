Озил назвал игру Арсенала "сексуальной"

Месут Озил прокомментировал победу Арсенала над Лестером.

Лондонский Арсенал разобрался с Лестером (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

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Одним из героев этого матча стал полузащитник "канониров" Месут Озил, который забил гол и сделал результативную передачу. После поединка немец оригинально прокомментировал исход встречи, назвав игру своей команды "сексуальной".

"Думаю, что этим вечером мы показали сексуальный футбол. Горжусь быть капитаном этой команды и этого клуба", - написал Озил на своей страничке в Instagram.

В текущем сезоне Озил принял участие в 7-ми матчах АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Месет Озил попал в список главных разочарований минувшего сезона.

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