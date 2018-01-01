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Вест Хэм объявил ожидаемые сроки восстановления после операции

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В клубе уверены, что украинец вернется в запланированные сроки.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Лондонский Вест Хэм объявил, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко успешно перенес операцию из-за травмы ахилла, сообщает официальный сайт клуба. Ожидаемый срок восстановления займет около шести месяцев.

"Операция прошла хорошо и теперь мы будем следить за его восстановлением во время реабилитации.

Его выздоровление будет очень тщательно спланировано и мы уверены, что он вернется в строй в запланированные сроки", — заявил руководитель медицинского обслуживания клуба Ричард Коллиндж.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии
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