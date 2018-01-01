Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения тренеру Челси

Марко Янни слишком ярко праздновал гол своих подопечных.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против помощника главного тренера лондонского Челси Маурицио Сарри Марко Янни.

Тренеру Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью не понравилось то, что Янни слишком активно праздновал мяч своей команды в технической зоне МЮ. После этого португалец вскочил из кресла и принял участие в потасовке.

FA также сделала предупреждение Жозе Моуринью.

Ранее, Моуринью начал внутренее расследованние из-за “утечки“стартового состава МЮ перед матчем с Челси.