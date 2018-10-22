Моуринью: Мое будущее - в Манчестер Юнайтед

Тренер МЮ сообщил, что хотел бы работать в клубе и после завершения контракта.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью опроверг все слухи касательно того, что он может воглавить Реал после отставки Лопетеги.

“Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего его дня я буду думать только о Манчестер Юнайтед.

Более того, я бы хотел продолжить работу в клубе и после завершения контракта“, - цитирует португальского специалиста ESPN.

Ранее сообщалось, что Моуринью начал внутренее расследование из-за “слитого“ состава команды на матч с Челси.