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Цыганков заинтересовал Тоттенхэм

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Кроме того, полузащитник Динамо попал в сферу интересов еще нескольких клубов.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
football.ua

Лондонский Тоттенхэм рассматривает возможность подписания 20-летнего украинца Виктора Цыганкова. 

Тренер “шпор“ Маурисио Почеттино одобрил потенциальный переход полузащитника Динамо, а сам клуб готов заплатить за Цыганкова 18 миллионов фунтов, сообщает издание TEAMtalk.

За информацией источника, за игроком сборной Украины следят также и другие топ-клубы Европы: Бавария, Манчестер Юнайтед, Барселона,Ливерпуль и Манчестер Сити, однако только Тоттенхэм контактировал с руководством киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что Реал может подписать Ибрагимовича.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Виктор Цыганков, Тотенхэм
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Источник: teamtalk.com

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Комментариев (1)
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Москвошвея    22.10.2018, 20:06
Оценка:  0
Москвошвея
Размечтались.Суркис сперва все соки высосет,потом на старости лет кому-нибудь продаст))))))Таки да.))
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