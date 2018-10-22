Цыганков заинтересовал Тоттенхэм

Кроме того, полузащитник Динамо попал в сферу интересов еще нескольких клубов.

Лондонский Тоттенхэм рассматривает возможность подписания 20-летнего украинца Виктора Цыганкова.

Тренер “шпор“ Маурисио Почеттино одобрил потенциальный переход полузащитника Динамо, а сам клуб готов заплатить за Цыганкова 18 миллионов фунтов, сообщает издание TEAMtalk.

За информацией источника, за игроком сборной Украины следят также и другие топ-клубы Европы: Бавария, Манчестер Юнайтед, Барселона,Ливерпуль и Манчестер Сити, однако только Тоттенхэм контактировал с руководством киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что Реал может подписать Ибрагимовича.