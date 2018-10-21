Моуринью начал внутреннее расследование из-за "слитого" состава команды на матч с Челси
За день до матча между Челси и Манчестер Юнайтед в социальных сетях был опубликован состав “красных дьяволов“ на этот поединок.
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Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью был взбешен, когда узнал об утечке и решил найти виновного в этом. Как сообщает Daily Mail, португалец инициировал внутреннее расследование, чтобы найти “предателя“.
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Источник отмечает, что, по мнению Моуринью, появление на поле Хуана Маты позволяло Челси понять, какую тактику будет использовать соперник, и именно это повлияло на исход встречи.
Напомним, поединок Челси - Манчестер Юнайтед завершился результативной ничьей - 2:2.
Ранее сообщалось, что главный тренер Челси Маурицио Сарри защитил Жозе Моуринью на предматчевой конференции.
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