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Ярмоленко сделали операцию в Лондоне

Комментариев: 1
Полузащитник Вест Хэма перенес операцию.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Полузащитнику сборной Украины и Вест Хэма Андрею Ярмоленко сделали операцию на ахилле.

Как сообщает zbirna.com, операция состоялась в одной из элитных клиник Лондона сегодня утром.

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Украинец в текущем сезоне сыграл в десяти матчах за Вест Хэм во всех турнирах, из них в шести встречах Ярмоленко выходил в основе.  В чемпионате Англии хавбек забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму во время матча с Тоттенхэмом и покинул поле на носилках.

Обследование показало, что у футболиста разрыв ахилла, из-за которого он пропустит минимум шесть месяцев.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, травма, операция
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Комментариев (1)
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Swenson    22.10.2018, 12:05
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Swenson
Вот прямо сам себе сделал? Или, всё-таки, ему сделали операцию медики?
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