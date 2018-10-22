Ярмоленко сделали операцию в Лондоне

Полузащитник Вест Хэма перенес операцию.

Полузащитнику сборной Украины и Вест Хэма Андрею Ярмоленко сделали операцию на ахилле.

Как сообщает zbirna.com, операция состоялась в одной из элитных клиник Лондона сегодня утром.

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Украинец в текущем сезоне сыграл в десяти матчах за Вест Хэм во всех турнирах, из них в шести встречах Ярмоленко выходил в основе. В чемпионате Англии хавбек забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил травму во время матча с Тоттенхэмом и покинул поле на носилках.

Обследование показало, что у футболиста разрыв ахилла, из-за которого он пропустит минимум шесть месяцев.

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