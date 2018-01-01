Пеллегрини рассказал подробности травмы Ярмоленко

Сроки восстановления украинца будут известны позже.

Тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал подробности травмы вингера английского клуба Андрея Ярмоленко.

По словам наставника, украинец травмировал лодыжку, но точный диагноз будет известен в воскресенье, 21 октября.

"Завтра после медицинского обследования Ярмоленко все узнаем. Судя по всему, он травмировал лодыжку, но точный диагноз и сроки восстановления понятны в воскресенье. Все это очень печально. А осложняется ситуация тем, что у нас уже пять травмированных игроков, и четыре из них - полузащитники", - цитирует Пеллегрини BBC.