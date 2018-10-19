Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма и на носилках покинул поле

Андрей Ярмоленко получил травму в матче АПЛ.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировался в матче 9-го тура Премьер-лиги против Тоттенхэма, начав со старта.

На 39-й минуте поединка Ярмоленко подвернул ногу, но без фола со стороны соперников. Украинец не смог продолжать матч и покинуть поле самостоятельно - футболиста унесли с помощью носилок.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко снялся в рекламе спонсора Вест Хэма.