Челси на последних минутах спасся от поражения в матче с МЮ

Центральный матч тура чемпионата Англии в Лондоне завершился вничью.

Лондонский Челси разошелся миром с Манчестер Юнайтед в домашнем матче 9-го тура чемпионата Англии - 2:2.

На 21-й минуте первый гол лондонцев забил защитник Антонио Рюдигер, получивший передачу от форварда Виллиана. На 55-й минуте ответный мяч забил нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль.

В середине второго тайма Марсьяль оформил дубль, забив гол с передачи форварда Маркуса Рашфорда.

Сравнять счет смог полузащитник Челси Росс Баркли, который забил на 96-й минуте, удачно сыграв на добивании.

Челси — Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Рюдигер, 21, Баркли, 90+6 — Мартиаль, 55, 73.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 69) – Виллиан (Педро, 73), Мората (Жиру, 79), Азар.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу – Матич, Погба – Рашфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Мартиаль (Перейра, 84) — Лукаку.

Предупреждения: Рюдигер, Азар — Матич, Янг, Мата, Санчес, Перейра.