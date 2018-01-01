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Сарри защитил Моуринью перед журналистами

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Итальянский специалист считает, что СМИ нужно проявить больше уважения к Жозе Моуринью.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри на предматчевой пресс-конференции, посвященной предстоящей игре с Манчестер Юнайтед, сказал, что он относится к наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью с уважением.

“Мы с вами говорим о тренере, который выиграл абсолютно все. Он выигрывал везде, где тренировал. И я уважаю его за это.

Вам, журналистам, тоже нужно его уважать. Манчестер Юнайтед – одна из сильнейших команд в Англии. На каждой позиции у них очень сильные игроки,“ – заявил Сарри.

Напомним, матч между Челси и Манчестер Юнайтед состоится уже сегодня, 20 октября, в 14:30 по киевскому времени.

Ранее бывший игрок МЮ Златан Ибрагимович заявил, что, несмотря на временные трудности, Жозе Моуринью сумеет вывести команду из кризиса.

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Источник: Sky Sports

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