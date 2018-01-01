Лестер сообщил о голе Варди в ворота Арсенала за несколько дней до игры

Сумеет ли Варди открыть счет в матче против лондонского клуба?

Лестер опубликовал в Twitter запись о том, что форвард команды Джейми Варди открыл счет в гостевом матче против Арсенала, сообщает BBC.

Все бы ничего, но матч Арсенал – Лестер состоится в понедельник, 22 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Поэтому запись Лестера оказалась сильно заблаговременной.

В скором времени запись была удалена.