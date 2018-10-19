Каррагер: Санчес рискует стать вторым Торресом
Бывший защитник Ливерпуля считает, что лучшие годы чилийского футболиста уже позади.
Британец Джейме Каррагер уверен, что Манчестер Юнайтед ошибся с трансфером Алексиса Санчеса.
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Более того, специалист думает, что лучшие годы чилийца уже позади:
“Он может стать новым Фернандо Торресом, дорогим игроком, пик которого уже прошел. Смотря на игру Алексиса в МЮ, понимаю, что его плохая форма в Арсенале не имела ничего общего с плохим состоянием внутри самой команды.
Такое бывет. Часто у форвардов пик кондиций проходит раньше, чем у других футболистов“, - написал Каррагер в колонке для The Telegraph.
Накануне Люк Шоу продолжил контракт с МЮ до 2023 года.
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