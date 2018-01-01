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Мората может покинуть Челси

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Главный тренер Челси Маурицио Сарри недоволен испанским форвардом.
Альваро Мората
Альваро Мората
skysports.com

Нападающий “Челси“ Альваро Мората может покинуть команду зимой. 

Сообщается, что тренерский состав устал ждать, пока испанец найдет свою игру и начнет забивать.

В клубе считают, что Мората не может забивать 20 голов за игру, и поэтому ищут ему замену.

Напомним, что Мората перешел из мадридского Реала в Челси летом 2017 года. Трансфер обошелся в 60 миллионов евро.

Ранее Мората сообщил, что никогда не думал об уходе из Челси.

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Теги: футбол, АПЛ, Альваро Мората, Челси, Реал Мадрид
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Источник: thesun.co.uk

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