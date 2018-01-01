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Азар: Челси делает меня счастливым

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Бельгиец прояснил свое положение в лондонском клубе.
Эден Азар
Эден Азар
skysports.com

Атакующий полузащитник Челси Эден Азар рад быть частью такого клуба, как Челси.

Об этом игрок заявил в интервью каналу Sky Sports:
“У меня нет никаких проблем с клубом. Я очень доволен, что нахожусь здесь, моя семья здесь счастлива“.

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“Если я не поеду в Испанию - это не будет проблемой для меня. Я люблю английских фанатов и думаю, что фанаты любят меня. Я могу закончить карьеру и здесь, в Челси“, - добавил бельгиец.

27-летний полузащитник перешел в Челси в 2012 году и помог выиграть клубу два титула Английской Премьер-Лиги.

Стоит отметить, что Азар забил за английский клуб в общей сложности 97 голов в 310 матчах.

Напомним, по информации Cadera Ser, мадридский Реал интересуется футболистом и хочет подписать его уже в ближайшее трансферное окно - этой зимой.

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Теги: Эден Азар, Азар, Чемпионат Англии по футболу, Челси, футбол, Реал
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