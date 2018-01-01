Ярмоленко получил центральную роль в рекламе нового спонсора Вест Хэма

Украинец принял участие в представлении нового спонсора команды.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко принял участие в представление нового спонсора команды – компании Heroic Sport, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко вместе с партнерами Марком Ноблом и Энли Кэрроллом снялись для рекламных баннеров, причем украинца поставили на фото в центре.

Heroic Sport делает напитки для восстановления спортсменов. Основателем компании является Лассана Диарра — бывший игрок мадридского Реала и ПСЖ.