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Ярмоленко получил центральную роль в рекламе нового спонсора Вест Хэма

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Украинец принял участие в представлении нового спонсора команды.
Ярмоленко получил центральную роль в рекламе нового спонсора Вест Хэма

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко принял участие в представление нового спонсора команды – компании Heroic Sport, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко вместе с партнерами Марком Ноблом и Энли Кэрроллом снялись для рекламных баннеров, причем украинца поставили на фото в центре.

Heroic Sport делает напитки для восстановления спортсменов. Основателем компании является Лассана Диарра — бывший игрок мадридского Реала и ПСЖ.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат англии
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