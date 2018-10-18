Бразилец лидирует в сезоне АПЛ по созданным голевым моментам за матч.

Бернард после ухода из Шахтера стал одним из лучших в АПЛ.

Полузащитник Эвертона Бернард – лучший в текущем чемпионате Англии игрок по количеству созданных голевых моментов за матч с игры. В среднем за 90 минут бразилец предоставляет партнерам 3,9 шанса поразить ворота.

На втором месте идет хавбек Вулверхэмптона Адама Траоре (3,7), замыкает тройку полузащитник Манчестер Сити Давид Сильва (3,5).

В 5 матчах сезона АПЛ на счету Бернарда одна голевая передача.

Минувшим летом Эвертон подписал хавбека бесплатно после того, как тот покинул Шахтер.