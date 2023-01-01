Официально: Шоу продолжил контракт с МЮ до 2023 года

23-летний защитник МЮ заключил новое соглашение с английским клубом.

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу продлил контракт с “красными дьяволами“ до 2023 года.

Шоу будет зарабатывать на 60 тысяч фунтов больше, чем ранее. Таким образом, его еженедельный оклад составит 160 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым защитником клуба.

“Я рад, что Манчестер Юнайтед сохранил такого талантливого и молодого английского игрока с прекрасным будущим“, - прокомментировал это событие главный тренер клуба Жозе Моуринью.

Ранее стало известно, что шесть игроков МЮ готовы покинуть клуб из-за конфликта с Моуринью.