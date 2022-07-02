Ибрагимович: Моуринью критикуют не из-за результатов

Экс-футболист Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович поделился мнением о бывшем тренере.

Форвард Лос Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович выразил поддержку Жозе Моуринью, в адрес которого обрушилась критика.

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“Все критикуют Моуринью, но я думаю, что это не из-за результатов, а из-за его характера.

Я понимаю его: в этом мы похожи. Оба уверены в себе, верим в то, что делаем и говорим то, что думаем“, - цитирует шведа Sky Sports.

“Какая-то критика носит личный характер, какая-то преувеличена. Но должен оставаться самим собой и стоять на своем. Он на своем месте, потому что никогда ни для кого не менялся“, - сказал Ибрагимович.

Напомним, ранее сообщалось, что Ибрагимович может вернуться в Милан.