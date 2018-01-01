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Гвардиола: Не исключаю, что в будущем возглавлю итальянский клуб

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Наставник Манчестер Сити поделился возможными вариантами продолжения карьеры.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем может перебраться в чемпионат Италии.

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"В Италии, как и в Испании, Германии и Бразилии, есть хорошие молодые игроки. В Серии А работают отличные подготовленные тренеры, одни из лучших в мире. Гатуззо? Я с ним общался, а один из тренеров "горожан" с ним работал.

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Кто лучше - я или Анчелотти? Самый сильный из всех, безусловно, Маццоне. Мне нравится Италия, я часто здесь бываю. Не исключаю, что в будущем возглавлю итальянский клуб", - приводит слова Гвардиолы RMC Sport.

Отметим, что Карло Маццоне - рекордсмен чемпионата Италии по количеству матчей, проведенных в качестве главного тренера (792 игры). Свою тренерскую карьеру он завершил в 2006 году.

Ранее сообщалось, что капитан Манчестер Сити Венсан Компани может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, чемпионат Италии по футболу, футбол
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