Гвардиола: Не исключаю, что в будущем возглавлю итальянский клуб
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем может перебраться в чемпионат Италии.
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"В Италии, как и в Испании, Германии и Бразилии, есть хорошие молодые игроки. В Серии А работают отличные подготовленные тренеры, одни из лучших в мире. Гатуззо? Я с ним общался, а один из тренеров "горожан" с ним работал.
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Кто лучше - я или Анчелотти? Самый сильный из всех, безусловно, Маццоне. Мне нравится Италия, я часто здесь бываю. Не исключаю, что в будущем возглавлю итальянский клуб", - приводит слова Гвардиолы RMC Sport.
Отметим, что Карло Маццоне - рекордсмен чемпионата Италии по количеству матчей, проведенных в качестве главного тренера (792 игры). Свою тренерскую карьеру он завершил в 2006 году.
Ранее сообщалось, что капитан Манчестер Сити Венсан Компани может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
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