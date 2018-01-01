Моуринью - о Погба: Он счастлив в МЮ и полностью готов к работе

Наставник "красных дьяволов" утверждает, что Поль Погба готов выступать в АПЛ в новом сезоне.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью рассказал о готовности Поля Погба к новому сезону.

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"Погба прибыл в расположение команды в понедельник и три дня подряд стабильно тренировался. На мой взгляд, он абсолютно счастлив в Манчестер Юнайтед и полностью готов к работе.

Погба - один из тех игроков, с которым я всегда обсуждаю его самочувствие. Кроме того, я побеседовал с Феллайни, Лингардом и Янгом. Если они будут готовы, то в матче с Лестером смогут выйти на поле.

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У нас сейчас проблемы с составом, и мне бы хотелось рассчитывать на всех игроков, которые есть в моем распоряжении. Я понимаю состояние Погба и других участников ЧМ. Необходимо убедиться, что они смогут помочь в первом матче АПЛ", - приводит слова Моуринью Daily Mail.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Поль Погба заявил одноклубникам и руководству команды, что хочет уйти.

Отмечалось, что Барселона рассчитывает подписать француза до конца августа.

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