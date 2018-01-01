Виллиан шикарно отметил 30-летие в компании друзей и одноклубников

Экс-игрок Шахтер устроил вечеринку в честь для рождения в элитном ресторане Babbo.

В четверг, 9 августа, полузащитнику Челси Виллиану исполнилось 30 лет.

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Футболист с размахом отметил свой юбилей, устроив вечеринку в роскошном ресторане Babbo, расположенном в элитном районе Лондона Мейфэр.

Виллиан отмечает свое 30-летие instagram.com/marizabel_piazon/

Игроку сделала эксклюзивный торт, около которого с именинником сфотографировался Давид Луис.

Виллиан и Давид Луис instagram.com/davidluiz_4/

Поздравить Виллиана пришел и его соотечественник Эмерсон, который также опубликовал фото с пожеланиями в Stories.

Эмерсон поздравил Виллиана instagram.com/emersonpalmieri33/

На вечеринке присутствовал и новичок “синих“ Жоржиньо, который перешел из Наполи.

Виллиан и Жоржиньо instagram.com/jorginhofrello/

Также на дне рождении Виллиана были замечены Оливье Жиру, Андреас Кристенсен, Давиде Заппакоста, Лукас Пиазон и Гари Кэйхилл.

Виллиан и Лукас Пиазон instagram.com/lpiazon/

Игроки Челси весело провели время на дне рождении Виллиана, а уже в субботу, 11 августа, их ждет первый матч нового сезона АПЛ против Хаддерсфилда, который они сыграют на выезде.

Ранее сообщалось, что игрок Челси Сеск Фабрегас устроил крутую свадебную вечеринку на Ибице, которую посетили многие звезды футбола. Позже его супруга опубликовала видео, на котором “засветился“ Лионель Месси.

Отмечалось, что перед началом нового сезона тусовку устроили игроки Ливерпуля, на которой новички команды прошли обряд посвящения.

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