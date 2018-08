Официально: Форвард Ливерпуля отправился в аренду в Саутгемптон

Нападающий Ливерпуля Дэнни Ингз в новом сезоне будет играть за Саутгемптон.

Как сообщает официальный сайт "святых", Ингз перешел в команду на правах аренды с обязательным выкупом следующим летом.

😇✍️#SaintsFC is delighted to announce it has signed striker @IngsDanny on a season-long loan, ahead of a permanent move next summer: https://t.co/dgsZXZMBxZ