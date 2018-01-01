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Официально: Форвард Ливерпуля отправился в аренду в Саутгемптон

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Через год "святые" должны будут выкупить футболиста.
Дэнни Ингз
Дэнни Ингз
twitter.com/southamptonfc

Нападающий Ливерпуля Дэнни Ингз в новом сезоне будет играть за Саутгемптон.

Как сообщает официальный сайт "святых", Ингз перешел в команду на правах аренды с обязательным выкупом следующим летом.

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Стороны не разглашают детали сделки, однако британские СМИ утверждают, что в следующем году Саутгемптон заплатит Ливерпулю 22 миллиона евро за футболиста.

"Желаем Дэнни всего самого лучшего в его дальнейшей карьере", - написано в сообщении на официальной страничке Ливерпуля в Twitter.

Ингз стал игроком "красных" в 2015 году, перейдя из Бернли. Из-за серьезных проблем со здоровьем, в особенности из-за двух травм колена, он сыграл за мерсисайдцев всего лишь 25 матчей, в которых забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси арендовал Матео Ковачича у Реала в рамках сделки по трансферу голкипера Тибо Куртуа в Мадрид.

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Теги: Дэнни Ингз, Ливерпуль, Саутгемптон, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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