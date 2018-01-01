Новичок Челси: О своей цене я не думаю

Кепа Аррисабалага стал самым дорогим голкипером в мире.

Новый голкипер Челси Кепа Аррисабалага прокомментировал свой громкий трансфер из Атлетика (Бильбао).

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“Я очень счастлив быть здесь, ведь это огромный шаг вперед в моей карьере, и это смелый шаг для клуба, который меня подписал. О своей цене я не думаю. Я просто хочу быть собой, таким же, каким был всегда, и показать свой максимум ради этого клуба.

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Надеюсь, что я сумею быстро адаптироваться, и я нахожу стиль тренера, его идеи и его игру очень привлекательными. Стиль Маурицио мало чем отличается от того, к которому я привык в испанской сборной, за которую выступаю несколько лет, так что не думаю, что это станет для меня проблемой.

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За предстоящие 7 лет я рассчитываю вырасти как лично, так и в командном плане. Надеюсь, что мы выиграем не один трофей, и через эти 7 лет я оглянусь назад и буду гордиться своими достижениями“, - приводит слова Аррисабалаги официальный сайт Челси.

Напомним, Челси совершил самый дорогой трансфер голкипера Кепы Аррисабалаги из-за трансфера Тибо Куртуа в Реал, который объяснил причины ухода из лондонского клуба.

Также стала известна зарплата Аррисабалаги в Челси.

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