Тоттенхэм не подписал ни одного нового футболиста в летнее трансферное окно.

Тоттенхэм стал первой командой в истории АПЛ, которая не подписала ни одного нового футболиста в летнее трансферное окно, однако клуб продлил соглашения с ведущими игроками команды.

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Отсчет идет с 2003 года - именно тогда в рекомендательной форме при взаимодействии УЕФА и Европейской комиссии была принят единый формат трансферного окна для всех европейских футбольных лиг. Трансферное окно в АПЛ закрылось в четверг, 9 августа.

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"Если вы не можете купить того игрока, который может улучшить вашу команду, то тогда необходимо убедиться, что из команды не уйдут лучшие игроки. Думаю, клуб сделал отличную работу, удержав своих лидеров и продлив с ними контракты", - приводит комментарий наставника Тоттенхэма Маурисио Почеттино Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил название своего нового домашнего стадиона, на котором будет выступать начиная с этого сезона.

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