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Игроки Барселоны проходят медосмотр в Эвертоне

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Йерри Мина и Андре Гомеш в шаге от перехода в АПЛ.
Йерри Мина
Йерри Мина
Getty Images

Сразу два игрока Барселоны отправились в Эвертон для прохождения медицинского обследования.

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Как сообщает Mundo Deportivo, в расположение английского клуба прибыли защитник Йерри Мина и полузащитник Андре Гомеш. Ожидается, что в ближайшие часы будет официально объявлено о трансферах.

Издание отмечает, что за Мину Эвертону придется выложить порядка 30-35 миллионов евро, а Гомеш, скорее всего, будет играть за клуб на правах аренды.

Напомним, защитник Барселоны Йерри Мина намекнул на переход в Манчестер Юнайтед, однако в последний момент трансфер сорвался.

Отмечалось, что новичок Ювентуса Криштиану Роналду попросил руководство клуба купить Андре Гомеша у Барселоны.

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Теги: Эвертон, чемпионат Англии по футболу, трансфер, Йерри Мина, Андре Гомеш, чемпионат Испании по футболу, футбол
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