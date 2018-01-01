Официально: Челси арендовал Ковачича у Реала
Челси объявил о переходе полузащитника Реала Матео Ковачича.
Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний футболист перешел в клуб на правах аренды. Хорват будет выступать за "синих" в течение одного сезона. О возможности выкупа футболиста упоминаний нет.
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Отметим, что аренда Ковачича является частью сделки по трансферу голкипера Тибо Куртуа в Реал.
На официальной страничке Челси в Twitter Ковачичу посвятили крутой видеоролик. "Добро пожаловать на Стэмфорд Бридж, Матео Ковачич", - гласит надпись под публикацией.
Welcome to Stamford Bridge, @Mateo_Kova23! 💙 #WelcomeKovacic pic.twitter.com/XsDvGswXDK— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 августа 2018 г.
Ковачич стал игроком Реала в 2015 году, перейдя из Интера. За время, проведенное в Мадриде, хорват не сумел попасть в основной состав команды, однако завоевал 9 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.
Ранее сообщалось, что Челси совершил самый дорогой трансфер голкипера, купив Кепу Аррисабалагу у Атлетика из Бильбао.
Отмечалось, что новый вратарь "синих" может заработать 70 миллионов фунтов, если полностью отработает контракт.
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