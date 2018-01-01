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Официально: Челси арендовал Ковачича у Реала

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Лондонцы объявили об аренде Матео Ковачича.
Матео Ковачич стал игроком Челси
Матео Ковачич стал игроком Челси
chelseafc.com

Челси объявил о переходе полузащитника Реала Матео Ковачича.

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний футболист перешел в клуб на правах аренды. Хорват будет выступать за "синих" в течение одного сезона. О возможности выкупа футболиста упоминаний нет.

Матео Ковачич подписал контракт с Челси
Матео Ковачич подписал контракт с Челси
chelseafc.com

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Отметим, что аренда Ковачича является частью сделки по трансферу голкипера Тибо Куртуа в Реал.

На официальной страничке Челси в Twitter Ковачичу посвятили крутой видеоролик. "Добро пожаловать на Стэмфорд Бридж, Матео Ковачич", - гласит надпись под публикацией.

Ковачич стал игроком Реала в 2015 году, перейдя из Интера. За время, проведенное в Мадриде, хорват не сумел попасть в основной состав команды, однако завоевал 9 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.

Ранее сообщалось, что Челси совершил самый дорогой трансфер голкипера, купив Кепу Аррисабалагу у Атлетика из Бильбао.

Отмечалось, что новый вратарь "синих" может заработать 70 миллионов фунтов, если полностью отработает контракт.

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Теги: Матео Ковачич, Челси, чемпионат Англии по футболу, аренда, Реал, футбол
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