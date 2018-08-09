Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон - СМИ

Александр Зинченко решил бороться за место в Манчестер Сити.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко принял решение остаться в команде.

"Горожане" согласовали условия трансфера с новичком АПЛ - Вулверхэмптоном, и Зинченко должен был пройти медобследование в новом клубе. По информации Express & Star, решение о переходе оставалось за футболистом, и он отказал "волкам".

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Журналист издания Тим Нэш отметил, что 21-летний футболист был уведомлен руководством Манчестер Сити, что его участие в нынешнем сезоне маловероятно, однако он хочет прогрессировать под руководством Хосепа Гвардиолы и попытается добиться больше игрового времени.

Напомним, этим летом интерес к Александру Зинченко также проявляли Фулхэм и Ньюкасл.

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