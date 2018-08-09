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Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон - СМИ

Комментариев: 1
Александр Зинченко решил бороться за место в Манчестер Сити.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко принял решение остаться в команде.

"Горожане" согласовали условия трансфера с новичком АПЛ - Вулверхэмптоном, и Зинченко должен был пройти медобследование в новом клубе. По информации Express & Star, решение о переходе оставалось за футболистом, и он отказал "волкам".

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Журналист издания Тим Нэш отметил, что 21-летний футболист был уведомлен руководством Манчестер Сити, что его участие в нынешнем сезоне маловероятно, однако он хочет прогрессировать под руководством Хосепа Гвардиолы и попытается добиться больше игрового времени.

Напомним, этим летом интерес к Александру Зинченко также проявляли Фулхэм и Ньюкасл.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Вулверхэмптон, чемпионат Англии по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Боцман-да!    09.08.2018, 14:56
Оценка:  0
Боцман-да!
Дурак Зинченко. Он игрок чрезвычайно низкого уровня, чтобы бороться за место в составе чемпиона Англии. Все думали, что за год он раскроется и вырастет. Не вырос.
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